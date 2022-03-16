Президент будет назначать акимов областей и городов с учетом рассмотрения кандидатур в маслихатах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев озвучил инициативу касательно назначения на должности акимов областей и городов республиканского значения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нужно внести соответствующие поправки в законодательство, регламентирующие право Президента вносить на альтернативной основе не менее двух кандидатур на должности акимов областей и городов республиканского значения. Таким образом, Президент будет назначать акимов областей и городов республиканского значения с учетом результатов рассмотрения в маслихатах», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана.

Ранее Президент заверил, что виновники январских событий будут наказаны.

«Во время событий трагического января и последующего режима ЧП за различные правонарушения были задержаны около двух тысяч человек. Тогда мною было дано указание Генпрокуратуре установить степень их вины и в случае отсутствия отягчающих обстоятельств смягчить наказание задержанным лицам», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана.