Президент будет назначать акимов областей и городов с учетом рассмотрения кандидатур в маслихатах
«Нужно внести соответствующие поправки в законодательство, регламентирующие право Президента вносить на альтернативной основе не менее двух кандидатур на должности акимов областей и городов республиканского значения. Таким образом, Президент будет назначать акимов областей и городов республиканского значения с учетом результатов рассмотрения в маслихатах», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана.
Ранее Президент заверил, что виновники январских событий будут наказаны.
«Во время событий трагического января и последующего режима ЧП за различные правонарушения были задержаны около двух тысяч человек. Тогда мною было дано указание Генпрокуратуре установить степень их вины и в случае отсутствия отягчающих обстоятельств смягчить наказание задержанным лицам», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана.