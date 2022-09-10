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    19:53, 09 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Президент - бизнесу: Мы рассчитываем и на благотворительные акции с вашей стороны

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заниматься честным бизнесом в Казахстане должно быть выгодно и безопасно любому. Об этом заявил Глава государста на встрече с представителями бизнес-сообщества, передает МИА «Казинформ».

    Касым-Жомарт Токаев призвал представителей крупного бизнеса не оставаться в стороне от решения волнующих общество социальных проблем.

    «Не менее важны и инвестиции в человеческий капитал: строительство современных детсадов, комфортных школ, больниц, сильных университетов, развитие туризма. Мы рассчитываем и на благотворительные акции с вашей стороны. Сейчас в стране остро стоит проблема нехватки школ, студенческих общежитий, спортивных объектов для молодежи. Ваша помощь имела бы большое значение для страны», - подчеркнул Президент.


    Теги:
    Президент Президент Казахстана Бизнес Видео Экономика
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