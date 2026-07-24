Президент Бангладеш подал прошение об отставке спикеру парламента

Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин Чуппу 24 июля подал в отставку, направив соответствующее прошение спикеру парламента Хафизу Уддину Ахмеду, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа .

— У меня имеются различные проблемы со здоровьем, — заявил Ш. Чуппу местным СМИ, отвечая на вопрос о причине своей отставки.

Согласно конституции Бангладеш, до избрания нового президента его обязанности будет исполнять спикер парламента.

Напомним, в Бангладеш в феврале прошли парламентские выборы — первые свободные выборы после восстания «поколения Z» и свержения премьер-министра Шейх Хасины в 2024 году.