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    Президент Бангладеш подал прошение об отставке спикеру парламента

    Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин Чуппу 24 июля подал в отставку, направив соответствующее прошение спикеру парламента Хафизу Уддину Ахмеду, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Мохаммад Шахабуддин Чуппу
    Фото: офис президента Бангладеш

    — У меня имеются различные проблемы со здоровьем, — заявил Ш. Чуппу местным СМИ, отвечая на вопрос о причине своей отставки.

    Согласно конституции Бангладеш, до избрания нового президента его обязанности будет исполнять спикер парламента. 

    Напомним, в Бангладеш в феврале прошли парламентские выборы — первые свободные выборы после восстания «поколения Z» и свержения премьер-министра Шейх Хасины в 2024 году.

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    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор