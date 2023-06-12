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    10:00, 12 Июнь 2023 | GMT +6

    Президент Азербайджана выразил соболезнование казахстанцам в связи с гибелью людей при пожаре

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    БАКУ. АЗЕРТАДЖ - КАЗИНФОРМ - Президент Азербайджана выразил соболезнование в связи с человеческими жертвами при пожаре в области Абай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

    «Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, крайне опечалены известием о том, что сильные лесные пожары в области Абай повлекли за собой многочисленные человеческие жертвы и тяжелые последствия.

    В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Казахстана, желаю выздоровления пострадавшим, скорейшего устранения последствий стихийного бедствия. Аллах рехмет элясин!» - говорится в сообщении Президент Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 12 июня днем общенационального траура по погибшим при лесном пожаре в Абайской области.

    Напомним, на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев на предварительной площади 0,3 га. Специалисты рассказали, что тушение пожара осложняется из-за ветра и жары.

    14 лесников погибли при пожаре в области Абай. 316 человек были эвакуированы из-за пожара в области. Правительству и акимату области Абай поручили оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

    Для эвакуированных из-за пожара жителей подготовили 9 пунктов в Семее.

    Также Глава государства Касым-Жомарт Токаев отложил на более поздний срок свой официальный визит во Вьетнам, который был запланирован на 11-13 июня.

    Теги:
    Пожар Азербайджан Мировые новости Происшествия Происшествия, ЧС
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