    03:06, 14 Октябрь 2025 | GMT +5

    Президент Азербайджана принял участие в Саммите мира по Ближнему Востоку

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению президента США Дональда Трампа находился с рабочим визитом в Египте для участия в Саммите мира по Ближнему Востоку, передает агентство Kazinform со ссылкой на Azertac.

    Дональд Трамп и Ильхам Алиев
    Фото: Azertac

    13 октября Ильхам Алиев прибыл в Международный конгресс-центр в Шарм-эш-Шейхе, где проходил Саммит.

    Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси встретил Ильхама Алиева, затем было сделано совместное фото. Также было сделано совместное фото президентов Азербайджана и США. После этого участники Саммита мира по Ближнему Востоку сделали совместное фото.

    Отмечается, что на Саммите Дональд Трамп коснулся встречи лидеров Азербайджана и Армении в Вашингтоне. 

    — Я только что положил конец войне для этого человека. Азербайджан, тебе понравилась моя работа? Где Ваш визави? Вот он. Вы, ребята, все еще ладите, да? Они воевали 32 года, а мы уладили все примерно за час, верно? И теперь они ладят. Я думаю, это здорово, — отметил Дональд Трамп.

    Затем состоялась церемония подписания мирного соглашения.

    Выступая с заявлением после церемонии подписания, Дональд Трамп коснулся успехов, достигнутых в Белом доме в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией.

    — Вот Армения и Азербайджан. Мы положили конец маленькой войне. Я встречался с ними в Овальном кабинете. Они воевали между собой 31 год или какая-то безумная цифра. В Овальном кабинете они сидели по разные стороны. А через час, когда мы закончили переговоры, они уже обнимались. Сейчас они друзья и хорошо ладят друг с другом. Поэтому хочу поблагодарить вас обоих. Это невероятно, действительно невероятно. Большое спасибо, — сказал он.

