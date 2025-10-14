Президент Азербайджана принял участие в Саммите мира по Ближнему Востоку

13 октября Ильхам Алиев прибыл в Международный конгресс-центр в Шарм-эш-Шейхе, где проходил Саммит.

Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси встретил Ильхама Алиева, затем было сделано совместное фото. Также было сделано совместное фото президентов Азербайджана и США. После этого участники Саммита мира по Ближнему Востоку сделали совместное фото.

Отмечается, что на Саммите Дональд Трамп коснулся встречи лидеров Азербайджана и Армении в Вашингтоне.

— Я только что положил конец войне для этого человека. Азербайджан, тебе понравилась моя работа? Где Ваш визави? Вот он. Вы, ребята, все еще ладите, да? Они воевали 32 года, а мы уладили все примерно за час, верно? И теперь они ладят. Я думаю, это здорово, — отметил Дональд Трамп.

Затем состоялась церемония подписания мирного соглашения.

Выступая с заявлением после церемонии подписания, Дональд Трамп коснулся успехов, достигнутых в Белом доме в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией.