Президент Армении пожелал Елбасы скорейшего выздоровления

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Президент Армении Армен Саркисян направил письмо Нурсултану Назарбаеву, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента Армении.

«Президент Республики Армения Армен Саркисян направил письмо Первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, который заразился новым коронавирусом. Президент пожелал ему здоровья и скорейшего выздоровления», - говорится в сообщении пресс-службы Президента Армении.

Напомним, 18 июня стало известно о том, что у Елбасы положительный результат ПЦР-теста на коронавирус. В настоящее время Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится на самоизоляции.

Пресс-секретарь Первого Президента РК – Елбасы Айдос Укибай сообщил, что ситуация вокруг здоровья Нурсултана Назарбаева находится на контроле медицинских служб. По его словам, повода для паники и беспокойства нет. Елбасы продолжает работать дистанционно, используя современные каналы коммуникации.