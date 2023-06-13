Президент Армении оставил запись в книге соболезнований в посольстве Казахстана

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Президент Армении Ваагн Хачатурян посетил посольство Казахстана в Армении, чтобы оставить запись в книге соболезнований, открытой в связи с человеческими жертвами в результате пожаров в области Абай, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Посольство Казахстана в Армении в понедельник открыло книгу соболезнований в связи с человеческими жертвами в результате лесного пожара в области Абай. Президент Армении Ваагн Хачатурян посетил посольство, чтобы оставить запись в книге соболезнований, и провел беседу с послом Казахстана в Армении Болатом Иманбаевым.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования Касым-Жомарту Токаеву.

«С глубоким сопереживанием воспринял известие о масштабном пожаре в области Абай Казахстана, в результате которого имеются человеческие жертвы. Прошу передать слова сочувствия и сострадания родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - говорится в тексте телеграммы.

Напомним, на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев.

Все 14 лесничих погибли при пожаре в области Абай. 316 человек были эвакуированы из-за пожара в области.

Опубликован список погибших при пожаре. 12 июня в Казахстане объявлен Днем траура в память о погибших.