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Президент Армении направил поздравительное послание Елбасы

17 Декабря 2021 17:30
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Президент Армении направил поздравительное послание Елбасы

ЕРЕВАН.КАЗИНФОРМ – Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание Первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву по случаю 30-летия Независимости. Об этом со ссылкой на пресс-службу Президента Армении передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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«С Вашим именем связаны масштабные реформы и все успехи, достигнутые Казахстаном за годы Независимости. Благодаря Вашей мудрой и дальновидной политике, Вашей энергии и высокому профессионализму, Казахстан сегодня уверенно движется по пути политического, социально-экономического и научно-технического развития и играет конструктивную роль в региональных и международных делах», - говорится в послании.

Президент Армении убежден, что обширные знания и человеческие качества Елбасы и впредь будут залогом дальнейших успехов и развития страны.

Ранее, на имя Нурсултана Назарбаева поступили поздравительные телеграммы и письма по случаю празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан от Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и лидеров других стран.


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#Армения   #Первый Президент - Елбасы   #30 лет Независимости  
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Автор:

Азамат Альмаганбетов

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