Президент: Актобе необходимо расширить транзитные возможности для торговли со странами ЕАЭС

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев ознакомился в Актобе с деятельностью образовательного центра для одаренных детей, целью которого является создание благоприятных условий для реализации интеллектуального и личностного потенциала детей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Воспитанники центра провели для Президента Казахстана экскурсию по учебным аудиториям и лабораторным кабинетам.

В свою очередь Нурсултан Назарбаев рассказал представителям молодежи о стипендиальной программе «Болашак», Назарбаев университете, Назарбаев Интеллектуальных школах и эффекте, который они оказывают на экономику страны в целом.

«Молодежь области стремится получить образование в нефтегазовой сфере. Сегодня цены на нефть относительно стабильны, но через несколько лет они могут снизиться, а добыча - сократиться. Поэтому необходимо выбирать то образование, которое будет востребовано в будущем», - сказал Глава государства.





В ходе беседы с представителями общественности Президент Казахстана отметил, что Актюбинская область является одним из наиболее быстрорастущих регионов страны, и подчеркнул, что за 20 лет население города Актобе выросло в два раза и в настоящее время превышает полмиллиона человек.

«Благодаря богатым природным ресурсам, развитому производству и горнодобывающей отрасли Актобе стал центром Западного Казахстана», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Отмечая положительную динамику социально-экономического развития области, Глава государства указал на ряд вопросов, озвученных в новом Послании народу Казахстана и требующих решения на уровне региона.

«С 2019 года минимальная заработная плата увеличится в 1,5 раза. Это отразится на благосостоянии 40 тысяч актюбинцев, половина из которых являются работниками бюджетной сферы. Уверен, что крупные предприятия поддержат эту инициативу», - заявил Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отдельно остановился на вопросах развития транспортной инфраструктуры и улучшения качества дорог местного значения.

«Учитывая географическое положение области, необходимо расширить транзитные возможности для торговли со странами Евразийского экономического союза», - поручил Глава государства.

Выступая перед журналистами, Президент Казахстана по итогам визита дал высокую оценку деятельности руководства региона в достижении основных социально-экономических показателей и реализации государственных программ.

«Экономика области растет, строятся дороги, школы, развивается городская инфраструктура. Благосостояние актюбинцев улучшается. Местным исполнительным органам необходимо сосредоточить усилия на улучшении качества жизни населения и дальнейшей реализации «Пяти социальных инициатив» и Послания народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», - сказал Нурсултан Назарбаев.



