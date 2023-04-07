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Президент аэропорта Алматы рассказал о борьбе с нелегальными такси

Еламан Турысбеков
7 Апреля 2023, 13:08
Президент аэропорта Алматы рассказал о борьбе с нелегальными такси

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Президент Международного аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой ответил, как будет решаться вопрос с нелегальными таксистами на территории воздушной гавани, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается нелегальных таксистов на территории аэропорта – это тоже наша очередная задача. Но, к сожалению, регулирование частного извоза на территории аэропорта находится в компетенции государственных властей. Мы часто контактируем с полицией. Когда возникают проблемные ситуации, мы всегда обращаемся в полицию. Мы еще раз повторяем, что это не входит в нашу компетенцию, но мы делаем все, что от нас зависит. Я встречался лично с представителями таксопарков, предлагал оформить все официально, чтобы это была единая компания, которая будет заниматься данными услугами - перевоза людей, чтобы машины были единого стандарта и униформой, чтобы обеспечить комфорт для пассажиров. Но, к сожалению, пока мы не достигли консенсуса», - сказал на брифинге в региональной службе коммуникаций Альп Эр Тунга Эрсой.

Он добавил, что этот вопрос необходимо решить, поскольку это сказывается на репутацию города и страны.

«Мы, конечно, понимаем, что основная цель у таксистов заработать. Но до тех пор, пока это все не будет регулироваться, пока все не придут к единому пониманию, что это должно регулироваться, к сожалению, это сказывается на репутации не только международного аэропорта Алматы, но и всего города и страны в целом», - заявил спикер.


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