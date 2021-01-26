Президент: Администраторы бюджета будут нести персональную ответственность

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Администраторы бюджета будут нести персональную ответственность, заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Задачу по увеличению казахстанского содержания никто не снимал и никто не отменял.Субсидировать импорт триллионами бюджетных средств мы не имеем права. Поэтому администраторы бюджета будут нести персональную ответственность. При этом нам не нужны дутые цифры. Важен правильный счет», - сказал в ходе расширенного заседания Правительства Глава государства.

«Имеется информация, что в зачет часто относится любая продукция юридического лица, зарегистрированного в Казахстане. И неважно, поставил ли он собственный товар, или импортный. Поэтому, поручаю Мининдустрии перепроверить заявленные цифры в соответствии с утвержденными методиками», - поручил К. Токаев.

Напомним, сегодня проходит расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

Как ранее сообщалось, на заседании Правительства представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также рассмотрены планы на предстоящий период.