Презентована книга о выдающемся кинорежиссере Азербайжане Мамбетове

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в центре сближения культур под эгидой ЮНЕСКО состоялась презентация книги о выдающемся режиссере театра и кино - «Азербайжан Мамбетов: путь к славе», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Автор книги - журналист и писатель Назым Сапарова. Презентация проходила в онлайн режиме.

«Работа над книгой была начата четыре года назад. Три года ушло на написание, проверку фактов, взятие интервью. Это первая серьезная книга для меня, в жанре повести. Я за основу взяла его жизнь, с самого рождения, написала о том, как он пережил фронтовые годы, как попал в детдом, учился в хореографическом училище и как решил стать режиссером», - рассказывает писательница.

Она подчеркнула, что тяга к искусству у Азербайжана Мамбетова проявилась еще в те годы, когда его пригласили сниматься в кино в 12 лет. Он сыграл в фильме Шакена Айманова - «Золотой рог».

«После этого он стал думать всерьез о режиссуре, его мечты воплотились в жизнь. Он человек целеустремленный. Мальчик, который был сиротой, в конце своей жизни становится «Халық қаһарманы» - это самая высокая награда. Он получает признание и любовь народа. Я сама лично видела, как люди его обожали. Хотели с ним встретиться, общаться… Я думаю, что если бы он прожил еще, он бы создал еще много шедевров», - заметила автор.

Назым Сапарова также ответила, что было самым трудным в написании этой книги.

«Самое трудное было то, что я не могла просмотреть его фильмы, так как они были сняты очень давно. Для этого нужно было попасть в архив. То, что я нашла на просторах интервента, другой вопрос. Некоторые фильмы я видела лично - «Кровь и пот» и «Гонцы спешат». Для меня также трудно было не захвалить его, потому что я по своему любила его. Я хотела показать его таким, каким он был в жизни», - сказала автор.

По словам автора, Азербайжан Мамбетов был неординарным, талантливым человеком, который своим трудом и дарованием достиг всего, что хотел в этой жизни. Она попросила руководство театров восстановить его спектакли.

В мероприятии участвовали коллеги и одноклассники автора книги. Они с интересом поделились своими воспоминаниями из детства и своими впечатлениями от книги.

«С удовольствием прочитала книгу. Книга очень объективная, трогательная, потому что, наверное, было трогательное отношение самого автора к этому человеку. Назым постоянно говорит - «Наш папа». Для меня это огромный показатель, потому что, действительно, отношение к старшему у нас в Казахстане еще культивируется, еще присутствует…», - сказала однокурсница автора и преподаватель в КазНУ Лариса Нода.

Заведующая кафедрой механики КазНУ Зауре Ракишева высоко оценила труд автора книги.

«Назым написала книгу о выдающемся режиссере театра Азербайжане Мамбетове. Причем это библиографическая книга, таких книг в Казахстане, насколько я знаю, не так много… Нас всех ждет увлекательное чтение, кто еще не прочитал эту книгу. Каждое слово в этой книге - правда, где можно узнать о реальной жизни великого человека, и все это, я думаю, очень интересно. Очень будет полезно для подрастающего поколения», - сказала Зауре Ракишева.

Азербайжан Мадиевич Мамбетов - советский, казахский режиссер театра и кино, педагог. Народный артист СССР. Народный герой Казахстана. Лауреат Государственной премии СССР. С наиболее значимыми театральными постановками выдающегося режиссера можно ознакомиться по ссылке .