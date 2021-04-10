Презентован проект в поддержку бездомных животных в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане презентован проект «Birgemiz: Аyala», направленный на формирование ответственного отношения к животным. Жителей всех регионов призывают присоединиться к проекту. Также будет объявлен конкурс малых грантов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе мероприятия председатель Комитета по делам гражданского общества Мадияр Кожахмет выразил уверенность, что реализация данного проекта даст мультипликативный эффект в направлении зооволонтерства и развитии гражданских инициатив в защите прав животных.

Председатель НАО «Центра поддержки гражданских инициатив» Лима Диас в своей речи акцентировала внимание на то, что позволит обеспечить формирование ответственного владения животными и гуманного обращения с ними.

«Одним из важных событий, которое мы ожидаем в 2021 году - это создание службы для бездомных и потерянных животных в Нур-Султане. Безусловно, результатом и наследием проекта в 2021 году станет и создание сборника лучших практик по работе с животными», - поделилась Лима Диас.

Общественный фонд «Лига волонтеров Казахстана» объявил о запуске работы службы для бездомных и потерянных животных, в рамках которой проходит обучение волонтеров по формированию гуманного отношения к животным. На данный момент уже проведен обучающий тренинг, найдены семьи для 3 животных, привлечено к проекту уже более 30 волонтеров, количество которых ежедневно растет.

Также фонд призвал жителей всех регионов Казахстана присоединиться к проекту. Найти информацию о мероприятиях можно будет в социальных сетях проекта.

Стоит отметить, что в течение реализации проекта также будет проходить прием предложений и рекомендаций. По итогам проекта, учитывая все обращения и пожелания жителей страны, будут разработаны рекомендации по формированию у населения ответственного отношения к животным и направлены в уполномоченные органы.

Кроме того, в апреле будет объявлен конкурс малых грантов, где 5 победителей получат по 500 тысяч тенге каждый на реализацию своих волонтёрских инициатив по защите животных в городе Нур-Султан. Ожидается, что 2 из них получат возможность дальнейшего софинансирования.

Проект «Birgemiz: Ayala», направленный на формирование ответственного отношения к животным реализуется в рамках государственного гранта НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» при поддержке Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.