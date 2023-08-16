Презентован проект нового генплана Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Общественные слушания по проекту нового генерального плана Астаны состоялись в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».



В ходе слушаний заместитель директора ТОО «Научно-исследовательский проектный институт «Астанагенплан» Серик Абдрахманов презентовал проект нового генерального плана развития столицы до 2035 года.

«В данное время проект генерального плана находится на стадии согласования. По действующему генеральному плану от 2016 года, он был у нас запроектирован до 2030 года, численность населения рассчитывалась до 1220000 человек, но на начало 2022 года численность населения уже составляет 1240000 человек. Ежегодный прирост населения города - более 50 000 жителей. В связи с чем дано поручение сделать новый генеральный план с учетом роста населения», - сказал Серик Абдрахманов.

Спикер отметил, что по новому генеральному плану город поделен на 148 планировочных секторов для обеспечения населения объектами обслуживания и жизнедеятельности.

«Планировочный сектор - крупная городская территория, состоящая из нескольких жилых кварталов. Принципы планировочного сектора – пешеходная доступность общеобразовательных школ, детсадов, предотвращение пересечения детьми общегородских магистралей с интенсивным движением транспорта. Обеспечение населения города, в том числе детей, пожилых людей, маломобильных групп населения учреждениями обслуживания в радиусе безопасной пешеходной доступности. В принципе, это знакомые всем микрорайоны, но укрупненные и адаптированные к современным условиям жизни. Данные мероприятия позволяют сделать город комфортным для проживания во всех планировочных секторах», - пояснил Серик Абдрахманов.

Замдиректора «Астанагенплан» также отметил, что в настоящее время в городе насчитывается 133 общеобразовательные школы, на 2035 год проектом генплана предусматривается строительство дополнительно 164 школ, из них в 2022 году уже введено в эксплуатацию 15 школ, к 2025 году будет введено 74 школы, к 2035 году будет введено 75 школ.

«На сегодняшний день на территории города функционируют 429 детских дошкольных учреждений. На 2035 год генпланом предусмотрено строительство дополнительно 178 детских учреждений. Также сейчас в городе функционируют 39 гособъектов здравоохранения. К 2035 году генпланом предусмотрено дополнительно строительство еще 93 объектов. Сегодня у нас 11 пожарных депо, к 2035 году дополнительно еще 17 планируется построить», - сообщил Серик Абдрахманов.

Ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил разработать новый генеральный план столицы.