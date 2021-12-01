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Презентация книги Елбасы «Казахстанский путь» состоялась в Бразилии

1 Декабря 2021 15:17
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Презентация книги Елбасы «Казахстанский путь» состоялась в Бразилии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Бразилии состоялась презентация издания книги Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева «Казахстанский путь», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

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Издание приурочено к 30-летию Независимости Казахстана и Дню Первого Президента нашей страны. В мероприятии приняли участие представители Национального конгресса, Министерства иностранных дел, руководители Национальной библиотеки Бразилии, главы дипломатических представительств и международных организаций, аккредитованных в Бразилии, эксперты из академических учреждений, а также местные СМИ. В своем выступлении заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алмас Айдаров отметил уникальность книги Елбасы в преддверии празднования 30-летия Независимости Казахстана. Было также отмечено, что произведение рассказывает о самых трудных и ярких моментах в новейшей истории Казахстана и раскрывает знаковые шаги на пути становления молодого независимого государства. Казахстанский дипломат также информировал об основных достижениях Казахстана за 30 лет Независимости, уделив особое внимание исторической роли Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева в становлении и укреплении государственности Казахстана. Кроме того была отмечена преемственность курса Елбасы, которая нашла свое отражение в реализации политических и экономических реформ Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Бразильские эксперты проявили большой интерес к истории становления независимого Казахстана, подчеркнув, что все успехи страны неразрывно связаны с именем Нурсултана Назарбаева, положительно оценив преемственность в политике реформ, проводимых Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Было также отмечено, что Казахстан за годы независимости добился значительных успехов в политике, экономике, формировании успешной модели межнациональных и межконфессиональных отношений, а также проведении конструктивной внешней политики. Бразильские участники пожелали дальнейших успехов Казахстану в укреплении своей независимости.


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#История Казахстана   #Первый Президент - Елбасы   #30 лет Независимости  
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