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Превышение оксида углерода зафиксировали экологи на полигоне Уральска

Редактор:  
Алла Серикбаева
1 Сентября 2022, 21:28
Превышение оксида углерода зафиксировали экологи на полигоне Уральска

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - С места возгорания мусорного полигона в Уральске экологи взяли пробы воздуха, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портала Мой ГОРОД.

Как рассказал заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области Рашид Блялов, с тлеющего полигона ТБО сотрудники департамента экологии отобрали пробы воздуха. В них выявлены превышения по оксиду углерода.

«На первой точке – в 1,7 раза (8,82 мг/м3), на второй точке – в 1,4 раза (7,2 мг/м3) по сравнению с ПДК (7,2 мг/м3). Департамент экологии по ЗКО будет проводить внеплановую проверку, по результатам которой примет соответствующие меры», - пояснил Рашид Блялов.

Оксид углерода - это газ, который выделяется при сгорании топлива. Он не имеет ни цвета, ни запаха. Отравление оксидом углерода препятствует доставке кислорода к головному мозгу, сердцу и другим органам. Некоторые тяжелые симптомы могут проявиться только через несколько дней или недель.

Ранее сообщалось, что 27 августа в районе поселка Асан загорелся полигон, предназначенный для крупногабаритных отходов. Едкий дым окутал весь город, местным жителям приходится закрывать окна из-за резкого запаха гари.


Фото: пресс-служба акимата города Уральск




Западно-Казахстанская область   Происшествия   Экология   Пожар   Уральск  
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