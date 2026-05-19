Превосходят стандарты США: новый глава ААК оценил аэропорты Туркестана и Шымкента

В ходе заседания Правительства он решил поделиться своим личным опытом.

— Во время посещения аэропортов Туркестана и Шымкента я был впечатлен качеством обслуживания пассажиров. По моему мнению, оба аэропорта соответствуют или превосходят стандарты аэропортов сопоставимого размера в Соединенных Штатах Америки, — заявил Майкл Дэниел.

Вместе с тем, он рассказал, что ААК продолжает развивать подходы, ориентированные на пассажиров, и повышать качество обслуживания пассажиров в аэропортах Казахстана.

В рамках инициативы «Best Airport Service» ААК регулярно проводит мониторинг, проводит анкетирование пассажиров и проверяет наличие и состояние комнат матери и ребенка в целях обеспечения соответствия стандартам пассажирского сервиса, опыта и операционной эффективности региональных аэропортов. Срок реализации мероприятий в каждом аэропорту составляет около 6 месяцев.

— В 2025 году инициатива охватила аэропорты Актау, Костаная, Актобе и Уральска, а в 2026 году будет реализована в аэропортах Караганды, Семея и Кызылорды. Инициатива также способствует повышению ответственности, вовлеченности персонала и постоянному совершенствованию качества обслуживания в аэропортах, — отметил глава ААК.

В случае нарушения прав пассажиров также налагаются штрафы на представителей отрасли.

