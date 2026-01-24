Превышение вредных веществ в воздухе два дня подряд фиксируют в Усть-Каменогорске

В областном центре сохраняются неблагоприятные метеорологические условия. В такие периоды загрязняющие вещества практически не рассеиваются и накапливаются в приземном слое атмосферы, ухудшая качество воздуха.

По данным РГП «Казгидромет», 23 января в городе зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций ряда вредных веществ. Так, содержание диоксида серы оказалось выше нормы в 2,899 раза, сероводорода — в 2,575 раза.

Днем ранее, 22 января, превышения были зарегистрированы сразу по трем показателям. Концентрация диоксида серы превысила нормативы в 4,139 раза, сероводорода — в 3,325 раза, угарного газа — в 2,258 раза.

В департаменте экологии Восточно-Казахстанской области сообщили, что для более точной оценки ситуации к мониторингу подключили мобильную лабораторию. Замеры проводились в санитарно-защитной зоне и в частном жилом секторе с использованием высокоточного электрохимического метода анализа по основным загрязняющим веществам.

