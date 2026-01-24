РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:06, 23 Январь 2026 | GMT +5

    Превышение вредных веществ в воздухе два дня подряд фиксируют в Усть-Каменогорске

    В Усть-Каменогорске для мониторинга качества атмосферного воздуха задействовали новую передвижную лабораторию, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Смог, дым, загрязнение воздуха, Усть-Каменогорск, метеоусловия
    Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

    В областном центре сохраняются неблагоприятные метеорологические условия. В такие периоды загрязняющие вещества практически не рассеиваются и накапливаются в приземном слое атмосферы, ухудшая качество воздуха.

    По данным РГП «Казгидромет», 23 января в городе зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций ряда вредных веществ. Так, содержание диоксида серы оказалось выше нормы в 2,899 раза, сероводорода — в 2,575 раза.

    Днем ранее, 22 января, превышения были зарегистрированы сразу по трем показателям. Концентрация диоксида серы превысила нормативы в 4,139 раза, сероводорода — в 3,325 раза, угарного газа — в 2,258 раза.

    В департаменте экологии Восточно-Казахстанской области сообщили, что для более точной оценки ситуации к мониторингу подключили мобильную лабораторию. Замеры проводились в санитарно-защитной зоне и в частном жилом секторе с использованием высокоточного электрохимического метода анализа по основным загрязняющим веществам.

    Ранее сообщалось, что повышенное загрязнение воздуха ожидается в 8 городах Казахстана.

    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Экология Грязный воздух
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
    Сейчас читают