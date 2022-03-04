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    13:00, 04 Март 2022 | GMT +6

    Преступные схемы выявили в сфере субсидирования АПК в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Департамент по противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области провел комплексный анализ в сфере субсидирования агропромышленного комплекса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы ведомства, всего выявили 11 коррупционных рисков.

    «Результаты внешнего анализа вскрыли многочисленные недостатки, серьезные упущения и преступные схемы, направленные на хищение бюджетных средств. При этом в этих схемах зачастую вовлечены не только должностные лица, но и сами сельхозтоваропроизводители», - сообщил первый заместитель руководителя департамента Нурлан Жахин.

    Риски разделили на четыре группы. В первую вошли низкая эффективность планирования бюджетных средств, выделяемых на субсидирование и отсутствие механизмов контроля за их целевым использованием. По словам Н. Жахина, господдержкой в основном пользуются крупные агроформирования. Если совокупный годовой объем выделенных субсидий на одного крупного сельхозтоваропроизводителя составлял от 400 млн до 2 млрд тенге, но мелкие получали 5-6 млн тенге.

    Вторая группа, объединяет риски, связанные с несовершенством информационных систем субсидирования. Н. Жахин отметил, что, например, отсутствие интеграции в Plem.kz позволяет получать субсидирование на несуществующее поголовье скота.

    В третью и четвертую группы вошло наличие признаков лоббирования интересов и коллизии в нормативных правовых актах и двоякое их толкование.

    «В прошлом году возбуждены два досудебных производства по фактам мошенничества и служебного подлога с суммой ущерба около 7,9 млн тенге. Досудебные производства находятся в стадии рассмотрения, в связи с чем информация о лицах, совершивших уголовно наказуемые деяния, не подлежит разглашению до вынесения постановления о степени их виновности в судебном порядке», - сказал Н. Жахин.

    Теги:
    Сельское хозяйство Северо-Казахстанская область Борьба с коррупцией Закон и право Регионы Казахстана Другие государственные органы
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