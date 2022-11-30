Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правоохранительные органы

Преступную группу задержали на границе с Узбекистаном

30 Ноября 2022, 10:15
Преступную группу задержали на границе с Узбекистаном

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - МВД задержана группа лиц, занимавшаяся контрабандой и организацией незаконной миграции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

«Департаментом по борьбе с организованной преступностью МВД совместно с 5 –ым департаментом КНБ проведена масштабная спецоперация в отношении группы лиц, осуществлявшей свою криминальную деятельность на таможенном посту «Казыгурт» Туркестанской области, граничащей с Республикой Узбекистан», - говорится в сообщении МВД РК.

По информации правоохранительных органов, задержанные работали на таможенном посту «Казыгурт» Туркестанской области и помогали незаконно ввозить товары по поддельным документам.

За беспрепятственный въезд и выезд одного грузовика они взимали плату до 200 тыс. тенге в зависимости от груза. Кроме того, они оказывали покровительство по незаконному пересечению границы гражданам Узбекистана.


Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Теги:
Новости по теме
Оставшихся на дороге 35 человек спасли в Туркестанской области
Казахстан планирует подписать договор о союзнических отношениях с Узбекистаном
Микс-инфекции гриппа и ОРЗ с COVID-19 фиксируют в Узбекистане
Читайте также
Работу по созданию специальной экономической зоны TURAN обсудили в Туркестане
Штормовое предупреждение объявлено в 8 регионах Казахстана
Помочь в приобретении квартиры обещала знакомой безработная туркестанка
Оставшихся на дороге 35 человек спасли в Туркестанской области
О шторме предупредили жителей 8 регионов Казахстана
Грант за 1,5 млн тенге обещала мошенница в Туркестане
Вымогавшего у медработника 2 млн тенге мужчину задержали в Туркестанской области
Казахстан планирует подписать договор о союзнических отношениях с Узбекистаном
Новости партнеров
Популярное
1 Главу государства встретил в Елисейском дворце Президент Франции
2 Президенты Казахстана и России обсудили в Кремле создание «тройственного газового союза»
3 Торжественная церемония встречи Президента Казахстана состоялась в Париже
4 Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон провели переговоры
5 Президент Казахстана провел встречу с капитанами бизнеса Франции

Лента новостей