Преступную группу задержали на границе с Узбекистаном

30 Ноября 2022, 10:15

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - МВД задержана группа лиц, занимавшаяся контрабандой и организацией незаконной миграции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

«Департаментом по борьбе с организованной преступностью МВД совместно с 5 –ым департаментом КНБ проведена масштабная спецоперация в отношении группы лиц, осуществлявшей свою криминальную деятельность на таможенном посту «Казыгурт» Туркестанской области, граничащей с Республикой Узбекистан», - говорится в сообщении МВД РК.

По информации правоохранительных органов, задержанные работали на таможенном посту «Казыгурт» Туркестанской области и помогали незаконно ввозить товары по поддельным документам.

За беспрепятственный въезд и выезд одного грузовика они взимали плату до 200 тыс. тенге в зависимости от груза. Кроме того, они оказывали покровительство по незаконному пересечению границы гражданам Узбекистана.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ