Преступную группу скотокрадов задержали полицейские Туркестанской области

ТУРКЕСТАН.КАЗИНФОРМ - Оперативники криминальной полиции ДП Туркестанской области задержали преступную группу, промышлявшую кражами коров и лошадей на территории Келесского и Сарыагашского районов. С декабря прошлого года злоумышленники совершили 6 краж домашнего скота с подворий сельчан, нанеся ущерб на общую сумму около 5 миллионов тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областной департамент полиции.

Данные факты полицейские зарегистрировали в ЕРДР по 188-1 УК РК «скотокрадство» и приступили к розыску подозреваемых. В областном департаменте полиции создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников. В ходе расследования полицейские пришли к выводу, что к кражам скота могла быть причастна одна и та же преступная группа.

Установлено, что одну из последних краж скотокрады совершили в мае текущего года в Келесском районе. Ночью они проникли во двор местного жителя и увели двух лошадей. Владелец похищенных животных оценил ущерб в два миллиона тенге. Мужчина обратился с заявлением в районный отдел полиции.

Сотрудники криминальной полиции ДП Туркестанской области проделали огромную и скрупулезную работу, в результате которой вышли на след скотокрадов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двух подозреваемых в городе Алматы. Третьего участника преступной группы, которому удалось скрыться, туркестанские оперативники задержали в течение суток в Нур-Султане. Задержанными оказались жители Туркестанской и Алматинской областей, один из которых ранее неоднократно судимый.

Как выяснилось, похищенную скотину злоумышленники вывозили на автомашинах «Газель» в Алматинскую область и сбывали скупщикам из городов Шымкент и Нур-Султана, а деньги делили между собой. Стражи порядка установили скупщиков краденного и водителей автомашин, на которых перевозили похищенный скот. В качестве вещественных доказательств изъята часть краденной скотины и автомашина «Газель».

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование. Подозреваемые находятся под стражей. Следствием выясняется причастность подозреваемых к совершению иных аналогичных преступлений.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области напоминают гражданам о необходимости принять меры к сохранности домашнего скота. Стражи порядка советуют сельчанам укрепить свои хозподворья, таврировать и бирковать скотину, а также нанять пастухов для вольного выпаса.