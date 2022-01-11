Преступную группу с оружием задержали в Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области полицейские задержали преступную группу с оружием, причастных к массовым беспорядкам в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

«Полицейские в Туркестанской области на блокпосту задержали трех молодых мужчин, которые снимали на камеру собственных мобильных телефонов свое участие в массовых беспорядках», - сообщили в ведомстве.

По данным МВД, на блокпосту Актас по трассе Алматы-Термез-Ташкент сотрудники Казыгуртского РОП задержали автомашину марки «Тойота», в которой находились трое жителей Сарыагашского и Келесского районов. При проверке оперативники обнаружили в автомобиле и изъяли пистолет. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 287 УК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Все подозреваемые лица находятся под стражей. Проводится досудебное расследование.

Всего по Туркестанской области установлено 30 блокпостов, где в круглосуточном режиме по обеспечению безопасности граждан и общественного порядка несут дежурство полицейские и военные.