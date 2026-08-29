Преступность в Казахстане снизилась на 10% в первом полугодии 2026 года

В Казахстане последовательно реализуется принцип «Закон и порядок», предусматривающий усиление профилактики правонарушений, цифровизацию правоохранительной системы и повышение безопасности граждан, передает Kazinform со ссылкой на обзор ключевых результатов работы, опубликованный на сайте primeminister.kz .

По итогам 2025 года общее количество зарегистрированных преступлений сократилось на 6%, со 102,7 тыс. до 96,6 тыс. фактов. Значительное снижение достигнуто по наиболее опасным составам: особо тяжкие преступления грабежи, кражи, разбои, убийства, хулиганства.

В первом полугодии 2026 года общий уровень преступности снизился еще на 10%, при этом повысилась раскрываемость преступлений благодаря использованию цифровой аналитики и систем видеомониторинга. Число правонарушений в общественных местах сократилось на 9% по итогам 2025 года и еще на 19% — в первом полугодии 2026 года.

Укрепление правопорядка достигается за счет последовательного соблюдения принципа нулевой терпимости и расширения систем «коврового» видеонаблюдения. Данная инициатива предусматривает создание сплошного цифрового покрытия общественных пространств, объединяющего уличные камеры, системы наблюдения во дворах, на объектах образования и транспортных узлах в единую экосистему без «слепых зон». На сегодняшний день большинство преступлений раскрывается с помощью цифровых технологий.

Фото: primeminister.kz

В 2025 году пресечено более 17 млн административных нарушений, в том числе:

26,6 тыс. фактов мелкого хулиганства;

215,8 тыс. фактов распития алкоголя и нахождения в нетрезвом виде в общественных местах;

122,6 тыс. нарушений тишины;

7,8 тыс. нарушений правил реализации алкогольной продукции.

В I полугодие 2026 года пресечено свыше 8,1 млн нарушений, в том числе:

более 16 тыс. фактов мелкого хулиганства;

117,6 тыс. фактов нахождения в нетрезвом виде в общественных местах;

64,4 тыс. нарушений тишины;

6 тыс. нарушений правил торговли алкоголем.

В рамках экологической инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева «Таза Қазақстан» к работе привлечены около 7 тыс. полицейских и более 1,2 тыс. мобильных групп — с 2025 года выявлено 496 тыс. нарушений правил благоустройства, 119 тыс. фактов загрязнения общественных мест, ликвидировано 2,6 тыс. стихийных свалок. Дополнительный контроль обеспечивают более 27 тыс. камер с видеоаналитикой, в том числе 568 камер фиксации мусора и 205 камер контроля задымления, с помощью которых выявлено более 20 тыс. экологических правонарушений.

Защита женщин и детей

Отдельное внимание уделяется профилактике правонарушений в семейно-бытовой сфере. Применяются защитные предписания, временные запреты на совместное проживание и программы психологической коррекции для правонарушителей.

В первом полугодии 2026 года количество правонарушений в этой сфере снизилось на 7%. Специальную социальную помощь с начала года получили 1 877 человек.

Более 3,5 тыс. интернет-мошенничеств раскрыто

В стране также усиливается борьба с интернет-мошенничеством. С начала 2026 года раскрыто более 3,5 тыс. таких преступлений.

Антифрод-центр позволил заблокировать денежные средства граждан на сумму свыше 1 млрд тенге. Кроме того, операторы связи пресекли 163,2 млн мошеннических телефонных соединений.

В интернете заблокировано 26 тыс. противоправных ресурсов, также пресекается деятельность нелегальных call-центров и дропперских сетей.

Фото: primeminister.kz

Антинаркотической профилактикой охвачено более 2 млн молодых людей

С начала года в стране проведено около 14,5 тыс. антинаркотических мероприятий. Работа включает выявление нарколабораторий и интернет-сбыта наркотиков, блокирование финансовых потоков, а также профилактические мероприятия среди молодежи.

Развиваются молодежные инициативы «Жас сақшы» и «Жас Қорғау». В целом профилактической работой охвачено более 2 млн молодых людей.

Смертность в ДТП снизилась на 16%

Положительная динамика отмечается и в сфере дорожной безопасности. За семь месяцев 2026 года количество ДТП снизилось на 4%, число пострадавших — на 6%, а количество погибших — на 16%.

На дорогах Казахстана работают более 31 тыс. автоматических систем фиксации, с помощью которых пресечено 5,7 млн нарушений.

Как отмечается в обзоре, реализация принципа «Закон и порядок» постепенно переводит правоохранительную систему от реагирования на уже совершенные правонарушения к их предупреждению. При этом цифровые инструменты используются для повышения безопасности общественных пространств и защиты прав граждан.

Как сообщалось ранее, количество краж в Казахстане сократилось в девять раз за 10 лет.

