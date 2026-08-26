Количество краж в Казахстане сократилось в девять раз за 10 лет

Количество зарегистрированных краж в Казахстане за последнее десятилетие резко сократилось. В 2015 году в стране было зарегистрировано 208 900 краж, включая скотокрадство, а по итогам 2025-го — уже лишь 24 300. Таким образом, за десять лет показатель уменьшился в девять раз, передает Kazinform со ссылкой на finprom.kz.

При этом доля краж в общей структуре зарегистрированных уголовных правонарушений в первые годы рассматриваемого периода, напротив, росла. В 2015-м на них приходилось 54% всех правонарушений, в 2016-м — 59,6%, в 2017-м — 61%, а к 2019 году показатель достиг 74%. То есть к концу десятилетия количество краж в целом сокращалось, но число других видов уголовных правонарушений уменьшалось быстрее, из-за чего доля краж продолжала увеличиваться.

Наиболее резкий перелом произошел в 2020 году. Количество краж сократилось сразу в 2,6 раза, со 180 200 до 70 000, а их доля от всех зарегистрированных уголовных правонарушений уменьшилась с 74% до 43%. Этот период совпал с пандемией и жесткими ограничениями передвижения. В Алматы полиция связывала общее снижение преступности, в числе прочего, с ужесточением карантинных мер, установкой дополнительных постов и усилением патрулирования.

После этого количество краж уже не возвращалось к прежнему уровню. В 2021 году зарегистрировали 59 800 таких правонарушений, в 2022-м — 60 700, в 2023-м — 44 200, в 2024-м — 31 600, в 2025-м — 24 300. За три года, с 2022-го по 2025-й, показатель сократился в 2,5 раза. Одновременно доля краж от всех уголовных правонарушений уменьшилась до 19,6% по итогам 2025 года.

Сокращение затронуло практически все основные виды краж. В 2017 году было зарегистрировано 42 200 краж сотовых телефонов, а к 2025-му их количество уменьшилось до 4 900. Число квартирных краж за этот же период сократилось с 38 000 до 1 900, краж скота — с 6 400 до 1 000. Краж автотранспорта стало значительно меньше: с примерно 700 случаев в 2017-м до около 100 в 2025 году.

При этом кража скота сейчас является самостоятельным составом уголовного правонарушения. Отдельная статья 188-1 «Скотокрадство» была добавлена в УК РК законом от 27 декабря 2019 года и начала действовать в январе 2020-го. Ранее такие случаи учитывались в рамках общей статьи о кражах. В представленных данных кражи и скотокрадство объединены, что позволяет проследить общую многолетнюю динамику.

Тенденция продолжается и в 2026 году. За январь–июль в Казахстане зарегистрировали 67 200 уголовных правонарушений всех видов — на 12,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество краж, включая скотокрадство, сократилось еще заметнее: на 16,1%, с 14 700 до 12 300 случаев. В результате их доля от всех зарегистрированных уголовных правонарушений уменьшилась с 19,2% до 18,3%.

Наиболее заметно за год сократилось количество квартирных краж: на 25,4%, с 1 100 до 825 случаев. Краж сотовых телефонов стало меньше на 22,3%: 2 400 случаев против 3 000 годом ранее. Число краж скота сократилось на 12,8%, с 506 до 441 случая. Исключением стали кражи автотранспорта, однако фактически речь не идет о заметном росте: их количество увеличилось всего на один случай, с 30 до 31.

При этом кражу автомобиля в уголовной статистике не следует путать с угоном. Кража предполагает хищение транспортного средства, тогда как неправомерное завладение автомобилем без цели хищения квалифицируется отдельно по статье 200 УК РК. Поэтому приведенная статистика краж автотранспорта не включает угоны без цели хищения.

Схожую динамику Министерство внутренних дел (МВД) РК фиксировало и по итогам первого полугодия 2026 года. По информации ведомства, количество краж тогда сократилось на 16,4%, а число случаев скотокрадства — на 15,8%. Раскрываемость краж достигла 73%. За совершение таких правонарушений были задержаны более 5 000 человек, пресечена деятельность около 600 преступных групп. В рамках борьбы со скотокрадством задержали 119 человек и пресекли деятельность 28 преступных групп.

В региональном разрезе больше всего краж за январь–июль 2026 года зарегистрировали в Алматы: 2 800 случаев. На втором месте оказалась Астана: 1 700 случаев. Далее расположились Алматинская (927 случаев), Карагандинская (723) и Костанайская (614) области. На Алматы и Астану совокупно пришлось 36,6% всех зарегистрированных в стране краж.

Доля краж в общей структуре зарегистрированных уголовных правонарушений также заметно различалась по регионам. Наибольшей за январь–июль 2026 года она была в Алматы: 23,2%. Высокими показатели также оказались в Карагандинской (22,5%), Костанайской (22,3%), Акмолинской (20,9%), Абайской и Жетысуской (по 20,5%) областях.

Значительно меньшим удельный вес краж оказался в Мангистауской области: 6,3%. В Туркестанской области он составил 10,2%, в Кызылординской — 11%, в Атырауской — 13,7%. В среднем по Казахстану на кражи пришлось 18,3% всех зарегистрированных уголовных правонарушений.

Заметно различается и география отдельных видов краж. В Алматы за январь–июль 2026 года зарегистрировали 650 краж сотовых телефонов, или 27,4% от общего количества по стране. Далее следовали Алматинская область (215 случаев), Астана (194), Шымкент (157) и Актюбинская область (146).

Больше всего квартирных краж было зафиксировано в Алматинской области: 188 случаев, или 22,8% от общего количества по РК. На Алматы пришлось 97 таких краж, на Шымкент — 54, на Костанайскую область — 52, на Абайскую — 49.

Больше всего краж скота зарегистрировали в Алматинской области: 77 случаев. В Туркестанской области было совершено 54 таких правонарушения, в Жетысуской — 50. Только на эти три региона суммарно пришлось 41% всех зарегистрированных краж скота в стране. Проблема, в числе прочего, связана с бесконтрольным выпасом животных: по данным МВД РК, в 2024 году более половины случаев скотокрадства было совершено с вольного выпаса.

Что касается краж автотранспорта, речь идет о небольшом количестве зарегистрированных случаев. За семь месяцев по всей стране насчитывалось 31 такое правонарушение: по пять — в Астане и Алматинской области, по четыре — в Алматы, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях. При таком небольшом количестве даже изменение на несколько случаев может существенно изменить процентную динамику, поэтому сравнивать регионы по этому показателю стоит осторожно.

В целом многолетняя тенденция сокращения количества краж сохраняется и в 2026 году: их число продолжает уменьшаться быстрее, чем общее количество зарегистрированных уголовных правонарушений. При этом структура краж заметно различается по регионам: одни виды в большей степени концентрируются в крупнейших городах, другие — в отдельных областях. Это делает профилактику краж все более адресной задачей, при которой меры должны учитывать наиболее характерные для конкретного региона виды таких правонарушений.

Ранее сообщалось о том, что после кражи вещей в аэропорту Алматы «слепые зоны» оборудовали видеокамерами.