Преступность в Казахстане снизилась на 9% с начала года

В МВД подвели итоги работы органов внутренних дел за первые три месяца года. Как отметил министр Ержан Саденов, основой работы остается принцип «Закон и Порядок», который, по его словам, должен закрепиться в повседневной жизни общества.

По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зарегистрировано на 2150 преступлений меньше. Снижение зафиксировано по всем основным категориям — от имущественных до преступлений против личности. Реже стали совершаться правонарушения рецидивистами, несовершеннолетними, а также в состоянии опьянения, в быту и в общественных местах. При этом выросла раскрываемость.

Отдельно отмечается спад интернет-мошенничеств. Полицейские чаще раскрывают такие преступления, а количество афер, связанных со взломом аккаунтов, криптовалютами, онлайн-займами и фейковыми сайтами, сократилось.

С начала года пресечено более 3,6 млн административных правонарушений — это, как считают в МВД, помогает предотвращать более серьезные преступления. В рамках инициативы Таза Қазақстан выявлено свыше 722 тысяч нарушений и ликвидировано более 3 тысяч несанкционированных свалок.

На дорогах зафиксировано свыше 3 млн нарушений ПДД, что повлияло на снижение числа погибших и пострадавших в ДТП.

Министр поручил усилить профилактическую работу с участием госорганов и общества, а также активнее внедрять цифровые решения, включая элементы искусственного интеллекта. В числе приоритетов — раскрытие ранее совершенных преступлений, повышение качества расследований и обеспечение возмещения ущерба пострадавшим.

Отдельное внимание будет уделено борьбе со скотокрадством, которое остается чувствительной проблемой для сельских жителей. Также поручено усилить миграционный контроль, работу уголовно-исполнительной системы и укрепить потенциал Национальной гвардии.

По итогам заседания руководителям подразделений указали на недостатки и поставили задачи по их устранению. В МВД подчеркнули персональную ответственность за дисциплину и результаты работы, а также необходимость повышать уровень безопасности граждан.

