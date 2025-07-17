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    19:46, 16 Июль 2025 | GMT +5

    Преступники в Италии сорвали с руки британского лорда часы за £175,000

    65-летний Лорд Дарзи стал жертвой ограбления во время отдыха на итальянском острове Капри — у него украли часы стоимостью £175,000, передает агентство Kazinform со ссылкой на The Telegraph

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    Фото: pixabay

    Ара Дарзи, хирург и бывший министр здравоохранения Великобритании, отдыхал с друзьями, когда ночью на него напали двое грабителей при выходе с центральной площади острова.

    Полиция сообщила, что грабители внезапно подбежали и сорвали с его руки часы Richard Mille, стоимость которых оценивается более чем в £175,000.

    После ограбления преступники скрылись.

    Лорд Дарзи, по всей видимости, не пострадал в результате нападения. Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения и уже опубликовала изображения двух мужчин, зафиксированных на видео.

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    Фото: The Telegraph

    Данное нападение вызывает обеспокоенность по поводу безопасности на Капри, особенно учитывая, что остров является популярным местом отдыха богатых и знаменитых людей со всего мира, в частности в летние месяцы, пишет The Telehraph.

    Мэр Капри Паоло Фалько отказался от комментариев для британской газеты. Итальянскому СМИ он заявил, что остров достаточно безопасен, чтобы «спать с открытыми дверями».

    - То, что произошло, — безусловно, аномалия для острова, который был и остаётся абсолютно безопасным и гостеприимным. Мы опасаемся, что это было целенаправленное и заранее спланированное преступление. В любом случае, мы усилим меры безопасности, в том числе в самых центральных и популярных у туристов районах, — сказал он La Repubblica.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане состоятся аукционные торги по продаже дорогих наручных часов. Общая стартовая стоимость которых составляет 352,3 млн тенге.

    Теги:
    Италия Происшествия Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
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