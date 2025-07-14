Возврат активов: наручные часы на 352 млн тенге выставлены на аукцион

Всего на торги выставили 25 наручных часов, общая стартовая стоимость которых составляет 352,3 млн тенге. Об этом сообщила ТОО «Компания по управлению возвращенными активами».

Известно, что аукцион пройдет 31 июля текущего года по формату повышения цены.

Как подчеркивают в компании, цель торгов – обеспечить прозрачную реализацию возвращенных активов и предоставить равный доступ к участию всем заинтересованным лицам.

Ранее мы писали, как возвращенные государству активы финансируют развитие Казахстана.