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    17:07, 14 Июль 2025 | GMT +5

    Возврат активов: наручные часы на 352 млн тенге выставлены на аукцион

    На онлайн-платформе e-qazyna.kz состоятся аукционные торги по продаже наручных часов, изъятых в рамках работы по возврату активов, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Коллаж: Kazinform

    Всего на торги выставили 25 наручных часов, общая стартовая стоимость которых составляет 352,3 млн тенге. Об этом сообщила ТОО «Компания по управлению возвращенными активами».

    Известно, что аукцион пройдет 31 июля текущего года по формату повышения цены.

    Как подчеркивают в компании, цель торгов – обеспечить прозрачную реализацию возвращенных активов и предоставить равный доступ к участию всем заинтересованным лицам.

    Ранее мы писали, как возвращенные государству активы финансируют развитие Казахстана.

    Теги:
    Возврат активов Торговля Общество
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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