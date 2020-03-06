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Преступник, пытавшийся проникнуть в чужой дом, задержан в Алматы

6 Марта 2020 20:52
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Преступник, пытавшийся проникнуть в чужой дом, задержан в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в Медеуском районе 29-летний мужчина пытался проникнуть в частный дом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамента полиции.

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Преступные действия молодого человека попали в объектив видеокамеры и стали достоянием общественности. Полицейские сразу же установили и задержали подозреваемого. Им оказался гражданин А., ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Кроме того, стражи порядка выяснили, что мужчина имеет причастность к еще одной квартирной краже. Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.


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Ключевые слова: Алматы, Борьба с преступностью, Происшествия,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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