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Преступник, пытавшийся проникнуть в чужой дом, задержан в Алматы
6 Марта 2020 20:52
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в Медеуском районе 29-летний мужчина пытался проникнуть в частный дом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамента полиции.
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Преступные действия молодого человека попали в объектив видеокамеры и стали достоянием общественности. Полицейские сразу же установили и задержали подозреваемого. Им оказался гражданин А., ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления.
Кроме того, стражи порядка выяснили, что мужчина имеет причастность к еще одной квартирной краже. Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.
Ключевые слова: Алматы, Борьба с преступностью, Происшествия,
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