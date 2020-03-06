Преступник, пытавшийся проникнуть в чужой дом, задержан в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в Медеуском районе 29-летний мужчина пытался проникнуть в частный дом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамента полиции.

Преступные действия молодого человека попали в объектив видеокамеры и стали достоянием общественности. Полицейские сразу же установили и задержали подозреваемого. Им оказался гражданин А., ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Кроме того, стражи порядка выяснили, что мужчина имеет причастность к еще одной квартирной краже. Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.