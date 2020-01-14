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Преступная группировка обналичивала деньги через подставные фирмы в Алматы

14 Января 2020 19:51
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Преступная группировка обналичивала деньги через подставные фирмы в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы орудовала организованная преступная группировка, занимавшаяся обналичиванием денег через подставные фирмы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Так, с 22 августа по 31 декабря 2019 года департаментом экономических расследований по городу зарегистрировано 41 досудебное производство, в рамках которых выявлено 5 фактов ОПГ в сфере обналичивания денежных средств с банковских счетов так называемых «обнальных» фирм, по мнимым сделкам.

В отношении 6 подозреваемых применена мера пресечения в виде содержания под стражей. В целях обеспечения возмещения нанесенного ущерба государству арестовано имущество фигурантов.

«К примеру, преступная группа во главе с гр. «Т». (в которую входили бывший сотрудник финансовой полиции и действующий сотрудник руководящего звена банка второго уровня) в период с 2017 года по 2019 год через банковские счета подконтрольных ей семи коммерческих компаний обналичила 3,9 млрд. тенге», - сообщили в департаменте.

Взаимодействие и методы борьбы с теневой экономикой обсуждены на Координационном совете по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью при прокуратуре Алматы. При координации прокуратуры города внедрена эффективная практика по признанию сделок недействительными, которые заключены посредством выписки фиктивных счетов-фактур.

В результате в суды заявлено 820 исков о признании с сомнительными компаниями сделок недействительными на сумму свыше 123 млрд. тенге, из которых уже удовлетворено 179 на сумму 32,5 млрд. тенге.

В соответствии с Указом Президента РК с 2020 года введен мораторий на проведение проверок субъектов предпринимательства, однако его действие не распространяется на проверки, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством (п.1 п.п.4 Указа от 26.12.2019 г. проверок по основаниям, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом РК от 4 июля 2014 года).


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Ключевые слова: Алматы, Борьба с преступностью,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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