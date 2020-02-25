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Преступная группа занималась вымогательством на приграничном посту

25 Февраля 2020 09:53
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Преступная группа занималась вымогательством на приграничном посту

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники управления криминальной полиции департамента полиции Туркестанской области совместно с представителями ДКНБ по Туркестанской области задержали организованную преступную группу «Сарыагашские», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Преступники занимались вымогательством на приграничном пропускном посту «Капланбек», расположенном в Сарыагаше. Они длительное время требовали от водителей грузоперевозок СНГ деньги от 15 тыс до 50 тыс тенге за проезд через пост. В случае отказа злоумышленники угрожали, а также избивали потерпевших, разбивали лобовые стекла и прокалывали шины от грузовых автомашин.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники изобличили подозреваемых по месту жительства. Всего задержаны 13 подозреваемых. Все они являются жителями Туркестанской области.

По данным фактам проводится досудебное расследование по статье «Вымогательство» УК РК. Подозреваемые арестованы.

В качестве вещественных доказательств изъяты ружье, нож и деньги. Полицейские выясняют все обстоятельства и причастность преступной группы к другим аналогичным преступлениям.




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Ключевые слова: Туркестанская область, Борьба с преступностью, Происшествия, МВД РК, КНБ РК,
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