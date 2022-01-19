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Преступная группа совершала вооруженные налеты на частные дома в Алматы

19 Января 2022 20:36
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Преступная группа совершала вооруженные налеты на частные дома в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Четверо жителей Алматинской области в возрасте от 29 до 36 лет совершали вооруженные налеты на частные дома в Алматы. Двое из них – ранее судимые за грабежи и кражи чужого имущества, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

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«В ночь с 5 на 6 января в период массовых беспорядков злоумышленники совершили несколько нападений на сотрудников частных охранных организаций и завладели их служебным оружием. Далее они совершили разбойные нападения на несколько частных домов и, угрожая потерпевшим автоматом и другим огнестрельным оружием, завладели их личным имуществом и двумя автомашинами. Подозреваемые задержаны. Они водворены в изолятор временного содержания. В раскрытии данных преступлений содействие оказали сотрудники криминальной полиции города», – рассказал начальник управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев.

По данным спикера, вещественные доказательства, в том числе захваченное у охранников оружие, изъяты и приобщены к материалам уголовного дела, расследуемого по статье 192 УК РК (Разбой) и по статье 291 УК РК (Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). Личности задержанных проверяются на причастность к другим преступлениям.



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#Алматы   #Борьба с преступностью   #Видео   #Криминал  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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