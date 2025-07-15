Преступная группа оформляла автокредиты на безработных и инвалидов в Астане

Органом уголовного преследования разоблачена и пресечена деятельность преступной группы, совершившей мошенничествов отношении безработных и лиц с инвалидностью.

— В ходе расследования установлено, что злоумышленники путем уговоров незаконно оформляли автокредиты на несуществующие автомобили в банках второго уровня. От их действий пострадало 65 лиц, сумма ущерба составила свыше 250 млн тенге. Полученные денежные средства использовались мошенниками в личных целях, — сообщили в прокуратуре.

В результате действий преступной группы потерпевшие оказались должниками по кредитным обязательствам. В отношении виновных лиц проведено досудебное расследование по статьям 262 УК (создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них) и 190 УК (мошенничество), обвиняемые взяты под стражу.

По результатам расследования они преданы суду.