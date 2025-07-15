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    16:37, 15 Июль 2025 | GMT +5

    Преступная группа оформляла автокредиты на безработных и инвалидов в Астане

    Разоблачена преступная группа, оформившая автокредиты на безработных и лиц с инвалидностью. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Астаны.

    прокуратура Астаны
    Фото: прокуратура Астаны

    Органом уголовного преследования разоблачена и пресечена деятельность преступной группы, совершившей мошенничествов отношении безработных и лиц с инвалидностью.

    — В ходе расследования установлено, что злоумышленники путем уговоров незаконно оформляли автокредиты на несуществующие автомобили в банках второго уровня. От их действий пострадало 65 лиц, сумма ущерба составила свыше 250 млн тенге. Полученные денежные средства использовались мошенниками в личных целях, — сообщили в прокуратуре.

    В результате действий преступной группы потерпевшие оказались должниками по кредитным обязательствам. В отношении виновных лиц проведено досудебное расследование по статьям 262 УК (создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них) и 190 УК (мошенничество), обвиняемые взяты под стражу.

    По результатам расследования они преданы суду.

     

    Теги:
    Автокредитование Мошенничество Закон и право Суды Астана
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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