Преступление с участием несовершеннолетних расследуют в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейскими начато досудебное расследование по статье «Насильственные действия сексуального характера», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Туркестанской области.

10 сентября в Сарыагашское РУВД ДВД Туркестанской области обратился местный житель, который сообщил, что в отношении его племянника применялись действия сексуального характера со стороны двух несовершеннолетних.

Полицейскими назначены ряд экспертиз. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего. Руководством ДВД Туркестанской области дело взято на особый контроль.