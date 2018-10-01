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Преступление с участием несовершеннолетних расследуют в Туркестанской области

3 Октября 2018 13:30 133
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Преступление с участием несовершеннолетних расследуют в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейскими начато досудебное расследование по статье «Насильственные действия сексуального характера», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Туркестанской области.    

10 сентября в Сарыагашское РУВД ДВД Туркестанской области обратился местный житель, который сообщил, что в отношении его племянника применялись действия сексуального характера со стороны двух несовершеннолетних.

Полицейскими назначены ряд экспертиз. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего. Руководством ДВД Туркестанской области дело взято на особый контроль.

 

 

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Ключевые слова: Силовые структуры, Туркестанская область, Происшествия,
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