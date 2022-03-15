16:20, 15 Март 2022 | GMT +6
Пресс-служба Главы государства сообщила, кого сегодня примет Президент
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба Главы государства проанонсировала рабочие встречи и телефонный разговор, передает МИА «Казинформ».
«Сегодня в рабочем графике у Президента запланирован ряд встреч, а также телефонный разговор с лидером одной из соседних стран.
Первым на прием к Касым-Жомарту Токаеву заходит министр культуры и спорта Даурен Абаев», - говорится в публикации пресс-службы в Telegram-канале.