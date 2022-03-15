Пресс-служба Главы государства сообщила, кого сегодня примет Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба Главы государства проанонсировала рабочие встречи и телефонный разговор, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня в рабочем графике у Президента запланирован ряд встреч, а также телефонный разговор с лидером одной из соседних стран.

Первым на прием к Касым-Жомарту Токаеву заходит министр культуры и спорта Даурен Абаев», - говорится в публикации пресс-службы в Telegram-канале.