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    16:20, 15 Март 2022 | GMT +6

    Пресс-служба Главы государства сообщила, кого сегодня примет Президент

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба Главы государства проанонсировала рабочие встречи и телефонный разговор, передает МИА «Казинформ».

    «Сегодня в рабочем графике у Президента запланирован ряд встреч, а также телефонный разговор с лидером одной из соседних стран.

    Первым на прием к Касым-Жомарту Токаеву заходит министр культуры и спорта Даурен Абаев», - говорится в публикации пресс-службы в Telegram-канале.

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    Президент Президент Казахстана
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