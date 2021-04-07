РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:30, 07 Апрель 2021 | GMT +6

    Пресс-секретарь Президента РК рассказал о реализации концепции «Слышащего государства»

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали в ходе интервью на телеканале «Хабар 24» ответил на вопрос о реализации концепции «Слышащего государства», передает МИА «Казинформ».

    «Возвращаясь к вопросу о реализации концепции «Слышащего государства». Сейчас в обществе очень много разных мнений об этом. Некоторые говорят, что когда хотят, их слышат, когда не хотят – нет», - обратился к гостю программы ее ведущий Ануарбек Жалел.

    «Как говорится, сколько людей, столько и мнений. И каждый находит то, что сам хочет услышать. Тот человек, который хочет увидеть работу и ее результаты, находит их. А тот, кто заранее выискивает негативные моменты, конечно же их «найдет», чтобы потом этим «поделиться», - сказал Берик Уали.

    Как подчеркнул пресс-секретарь Главы государства, Концепция — это не временный проект, не проект одного дня.

    «Полагаю, что она уже показывает себя в действии. В частности, функционирует Виртуальная приемная Президента. Это особенно актуально в наше время, когда многие предпочитают обращаться онлайн, не выходя из дома. В Администрации Президента специально создан Отдел по контролю за рассмотрением обращений, который возглавляет помощник Президента Тамара Дуйсенова. С начала этого года поступило более 8 тысяч обращений. Это показатель доверия населения. И эти обращения находятся на контроле в Администрации. 44% из них касаются правозащитного блока, например, судебных решений, 21% - по социальному блоку», - проинформировал Б. Уали.

    По его словам, все поступающие обращения, в зависимости от характера вопроса, направляются для рассмотрения уполномоченным в центральные и местные органы, а также в отделы Администрации. Кроме того, с начала этого года, отделом принято 396 граждан.

    «Как вы видите, работа в рамках концепции продолжается. Кроме того, прорабатывается вопрос введения института онлайн-петиций, разрабатывается законопроект об общественном контроле. Работа в этом направлении будет совершенствоваться», - сказал Б. Уали.


    Теги:
    Социальная поддержка Президент Президент Казахстана Общество
    Сейчас читают
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    01:57, 03 Октябрь 2023
    Казахстан выиграл семь медалей за день на Азиаде
    01:25, 03 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются на севере Казахстана 3 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!