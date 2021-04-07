Пресс-секретарь Президента РК рассказал о реализации концепции «Слышащего государства»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали в ходе интервью на телеканале «Хабар 24» ответил на вопрос о реализации концепции «Слышащего государства», передает МИА «Казинформ».

«Возвращаясь к вопросу о реализации концепции «Слышащего государства». Сейчас в обществе очень много разных мнений об этом. Некоторые говорят, что когда хотят, их слышат, когда не хотят – нет», - обратился к гостю программы ее ведущий Ануарбек Жалел.

«Как говорится, сколько людей, столько и мнений. И каждый находит то, что сам хочет услышать. Тот человек, который хочет увидеть работу и ее результаты, находит их. А тот, кто заранее выискивает негативные моменты, конечно же их «найдет», чтобы потом этим «поделиться», - сказал Берик Уали.

Как подчеркнул пресс-секретарь Главы государства, Концепция — это не временный проект, не проект одного дня.

«Полагаю, что она уже показывает себя в действии. В частности, функционирует Виртуальная приемная Президента. Это особенно актуально в наше время, когда многие предпочитают обращаться онлайн, не выходя из дома. В Администрации Президента специально создан Отдел по контролю за рассмотрением обращений, который возглавляет помощник Президента Тамара Дуйсенова. С начала этого года поступило более 8 тысяч обращений. Это показатель доверия населения. И эти обращения находятся на контроле в Администрации. 44% из них касаются правозащитного блока, например, судебных решений, 21% - по социальному блоку», - проинформировал Б. Уали.

По его словам, все поступающие обращения, в зависимости от характера вопроса, направляются для рассмотрения уполномоченным в центральные и местные органы, а также в отделы Администрации. Кроме того, с начала этого года, отделом принято 396 граждан.

«Как вы видите, работа в рамках концепции продолжается. Кроме того, прорабатывается вопрос введения института онлайн-петиций, разрабатывается законопроект об общественном контроле. Работа в этом направлении будет совершенствоваться», - сказал Б. Уали.