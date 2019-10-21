Пресс-секретарь Президента РК прокомментировал указ Главы государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали прокомментировал Указ Главы государства от 9 октября 2019 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые акты Президента Республики Казахстан», передает МИА «Казинформ».

«Журналист «Тенгри News» обратился ко мне с просьбой прокомментировать Указ Главы государства от 9 октября 2019 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые акты Президента Республики Казахстан».

Данный документ вызвал различные комментарии и интерпретации в СМИ. По моему мнению, это «дежурный» указ Президента. Его подписание продиктовано положением нового Закона о Совете безопасности, принятого в июле 2018 года. Законом предусматривается усиление полномочий этого коллегиального органа, во главе которого пожизненно находится Первый Президент - Елбасы Н. Назарбаев. Действующий порядок согласования назначения ключевых фигур государства на практике не препятствует Президенту принимать самостоятельные решения по всем кадровым вопросам, что недавно подтвердил Елбасы в интервью телеканалу «Хабар»: «Токаев советуется со мной, но решения принимает самостоятельно». Президент по Конституции страны является Верховным Главнокомандующим, формирует Правительство, является Главой государства, его высшим должностным лицом, назначающим акимов областей, городов республиканского значения с согласия соответствующих маслихатов», - написал Берик Уали на своей странице в Facebook.