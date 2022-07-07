7 Июля 2022 17:38

Пресс-секретарь Президента РК прокомментировал совещание по развитию транспортно-транзитного потенциала

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь Президента РК Руслан Желдибай прокомментировал сегодняшнее совещание под председательством Главы государства и планы по диверсификации маршрутов доставки казахстанских углеводородов на международные рынки. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Со стороны журналистов поступают вопросы относительно проведенного сегодня Главой государства совещания по развитию транспортно-транзитного потенциала нашей страны. Речь, в первую очередь, идет о диверсификации маршрутов доставки казахстанских углеводородов на международные рынки в условиях геополитической турбулентности. На совещании состоялось деловое обсуждение строительства новых транспортных коридоров в духе прагматизма. Эта работа не одного дня, речь идет о долгосрочных планах. Действительно, в принятых решениях нет никаких политических мотивов. Россия была и остается нашим стратегическим партнером и союзником. Каких-либо действий в ущерб ее интересам допущено не будет. Надеемся, что и в отношении Казахстана тоже не будут предприниматься подобные действия», - написал в Facebook пресс-секретарь Президента РК.

Фото: akorda.kz

