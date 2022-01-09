Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали прокомментировал высказывания в блогосфере

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали прокомментировал последние высказывания в социальных сетях о Президенте Казахстана, передает МИА «Казинформ».

«В связи с разного рода интерпретациями в блогосфере последних решений и обращений Главы государства, считаю необходимым заявить следующее: «Касым-Жомарт Токаев является высшим должностным лицом государства, Председателем Совета Безопасности. И в этом качестве он самостоятельно принимает решения. Так было и в трагические дни нападения бандитов на Казахстан с целью подрыва конституционного строя. Все свои обращения к соотечественникам он по традиции писал сам, не прибегая к поддержке консультантов».