Пресечено 426 попыток незаконного ввоза в Казахстан растительной продукции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В период с 1 августа по 30 сентября 2019 года государственными инспекторами по карантину растений районных территориальных инспекций было пресечено 426 попыток незаконного ввоза растительной продукции высокого фитосанитарного риска из России, Кыргызстана, Узбекистана и Китая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

Так, возвращено 388 грузов за ввоз без фитосанитарного сертификата из России – пшеница (64 тонн), картофель продовольственный (40 тонн), морковь (215 тонн), томаты (7,4 тонны), огурцы (20 тонн), яблоки (21,8 тонны), арбузы и дыни (49,49 тонны), овощи и фрукты (1,5 тонны), капуста (10 тонн), семена подсолнечника (54 тонны); Кыргызстана – персики (1,8 тонны), виноград (8,1 тонны), кукуруза свежая (0,8 тонны), картофель (12,7 тонны), томаты (6 тонн), яблоки (2 тонны), абрикосы (1,7 тонны), томаты свежие (4,2 тонны), черешня свежая (2,2 тонны), клубника свежая (0,52 тонны), нектарины (0,8 тонны), болгарский перец (1,5 тонны) и слива (2,3 тонны); Китая - миндаль (29,8 тонны), кунжут (35,6 тонны), семена подсолнечника (37,25 тонны), семена (21 тонна).

За отсутствие маркировки на упаковке возвращен 21 груз: в Республику Узбекистан - персик свежий (56 тонн), виноград (34 тонны), слива (15 тонн), нектарин (28 тонн); в Кыргызскую Республику - малина (1,1 тонны), клубника (1 тонна) и абрикос сушенный (43,15 тонны).

Выявлено 17 случаев заражения импортной подкарантинной продукции, из них: 6 случаев заражения Восточной плодожоркой (Grapholita molesta (Busck) - в яблоках (12,077 тонны), винограде и сливах (17,4 тонны), нектаринах (21,115 тонны) и в персиках (17,5 тонны) из Республики Узбекистан; 5 случаев червеца Комстока (Pseudococcus comstocki (Kuwana) - в персиках (4 тонны), винограде (0,5 тонны) и 1 повилика (Cuscuta spp.) - в винограде (2,5 тонны) из Кыргызстана; 5 случаев Западного цветочного трипса (Frankliniella occidentalis Pergande) - в листьях салата (180 кг), в капусте (100 кг) из Узбекистана.

Всего уничтожено 75,12 тонны зараженной подкарантинной продукции.

В соответствии с требованиями законодательства в области карантина растений грузы возвращены отправителям, виновные лица привлечены к административной ответственности.