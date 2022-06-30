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Пресечена попытка незаконного ввоза нектарина из Узбекистана на 5,5 млн тенге
30 Июня 2022 17:47

Пресечена попытка незаконного ввоза нектарина из Узбекистана на 5,5 млн тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестане пресечена попытка незаконного ввоза нектарина из Узбекистана на 5,5 млн тенге. Импортер пытался уклониться от причитающихся таможенных платежей и налогов. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает МИА «Казинформ».

25 июня 2022 года, на таможенном посту «Капланбек» департамента государственных доходов по Туркестанской области, при проведении таможенного контроля грузового автотранспортного средства, следовавшего из Республики Узбекистан в Республику Казахстан, с применением инспекционно-досмотрового комплекса (ИДК) по подозрению на несоответствие товара с товаросопроводительными документами был проведен таможенный досмотр.

В ходе проведения таможенного досмотра должностными лицами таможенного поста «Капланбек», были выявлены излишки товаров (нектарин), общим весом 9 тыс. 180 кг, стоимостью 5,5 млн тенге. Доначисление таможенных платежей и налогов состивило – 677,7 тыс. тенге.

Импортер оплатил все причитающиеся налоги и платежи в течение суток, поэтому товар был возвращен.


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