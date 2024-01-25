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    10:02, 25 Январь 2024 | GMT +6

    Пресечена деятельность религиозных радикалов на территории Казахстана

    ұқк
    Фото: ҰҚК

    20 и 24 января 2024 года КНБ при содействии органов прокуратуры и полиции в городах Астана, Шымкент и Актюбинской области проведены операции по пресечению деятельности религиозных радикалов, передает агентство Kazinform со ссылкой на КНБ РК.

    Оперативниками задержаны и взяты под стражу три лица, подозреваемых в пропаганде и финансировании терроризма.
    Начато досудебное расследование по части второй статьи 256 «Пропаганда терроризма» и части первой статьи 258 Уголовного кодекса РК «Финансирование террористической или экстремистской деятельности».

    В настоящее время проводятся оперативные и следственные мероприятия для установления всех обстоятельств даных дел. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению.

    Теги:
    Закон и право Экстремизм КНБ Задержания
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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