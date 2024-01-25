Пресечена деятельность религиозных радикалов на территории Казахстана

20 и 24 января 2024 года КНБ при содействии органов прокуратуры и полиции в городах Астана, Шымкент и Актюбинской области проведены операции по пресечению деятельности религиозных радикалов, передает агентство Kazinform со ссылкой на КНБ РК.

Оперативниками задержаны и взяты под стражу три лица, подозреваемых в пропаганде и финансировании терроризма.

Начато досудебное расследование по части второй статьи 256 «Пропаганда терроризма» и части первой статьи 258 Уголовного кодекса РК «Финансирование террористической или экстремистской деятельности».

В настоящее время проводятся оперативные и следственные мероприятия для установления всех обстоятельств даных дел. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению.