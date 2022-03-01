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Пресечена деятельность майнинговой фермы в Туркестанской области
1 Марта 2022 12:41
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Агентством по финансовому мониторингу совместно с сотрудниками ДКНБ и ДАПК выявлен факт незаконной майнинговой деятельности в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.
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«На территории расположенной рядом с Шардаринской ГЭС функционировала майнинговая ферма с нарушением законодательства РК и извлечением дохода в особо крупном размере.
Обнаружено оборудование в количестве 2 899 единиц.
Ориентировочная стоимость оборудования составляет свыше 1 млрд тг.
Согласно заключения криминалиста, сумма извлеченного дохода за период с марта по декабрь 2021 года составила более 450 млн тг», - говорится в публикации пресс-службы АФМ РК.
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