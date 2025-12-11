Премии на 102 млн тенге получили талантливые школьники и их педагоги в 2025 году

С этого года учащиеся, добившиеся лучших результатов на международных научных конкурсах, а также их педагоги получат государственные единовременные денежные премии.

Подписанный Главой государства Касым-Жомартом Токаевым Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры, образования, семьи и государственного контроля» включает важные нововведения, направленные на повышение интереса детей к знаниям и научной деятельности.

Принятие закона является системным продолжением реформ Президента по всесторонней поддержке талантливой молодежи. Ранее аналогичные меры поощрения предоставлялись победителям международных предметных олимпиад и их педагогам.

Теперь, наряду с международными престижными предметными олимпиадами, государственные премии назначаются и победителям международных научных конкурсов:

• золотая медаль — до 1500 МРП (5 898 000 тенге),

• серебряная медаль — 1000 МРП (3 932 000 тенге),

• бронзовая медаль — 500 МРП (1 966 000 тенге).

Педагогам, подготовившим победителей, предусмотрено премирование в размере до 26,5 базовых должностных окладов.

В текущем году сборная Казахстана завоевала 27 медалей (4 золотых, 13 серебряных, 10 бронзовых) на 7 престижных международных олимпиадах по общеобразовательным предметам.

По итогам выплаты составили 94,3 млн тенге для 27 победителей и 7,4 млн тенге для 24 педагогов.

Введение новых норм не только укрепляет систему поддержки одаренных детей, но и повышает престиж высоких образовательных достижений, создавая новые возможности для дальнейшего развития олимпиадного и научного движения в стране.