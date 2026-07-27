Заявление премьера Японии о трех часах сна в сутки вызвало споры

Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи рассказала, что после вступления в должность спит до трех часов в сутки. Ее заявление вызвало широкий общественный резонанс, передает Kazinform со ссылкой на Kyodo .

Одни отметили работоспособность главы правительства, другие предупредили о рисках хронического недосыпа для принятия государственных решений.

В сообщении, опубликованном в соцсети X, Такаичи написала, что с октября прошлого года ей приходится работать практически без полноценного отдыха. По ее словам, ночное время уходит на изучение документов, а также домашние дела.

Премьер-министр добавила, что за длинные выходные, включая национальный праздник, ей пришлось обработать тысячи накопившихся электронных писем. При этом ей впервые за долгое время удалось поспать пять часов.

Высказывание стало предметом обсуждения среди политиков и пользователей социальных сетей.

Лидер оппозиционной Демократической партии народа Юитиро Тамаки назвал Такаичи очень трудолюбивым человеком, но подчеркнул, что руководителю правительства важно делегировать часть обязанностей и сосредоточиться на задачах, которые может выполнять только премьер-министр. По его словам, полноценный отдых также является частью эффективной работы главы государства.

Депутат Центристской реформаторской партии Тору Кунисигэ также выразил обеспокоенность. Он заявил, что хронический недосып способен ухудшить способность принимать взвешенные решения и негативно сказаться на управлении страной в кризисных ситуациях.

Это уже не первый случай, когда заявления Такаичи о работе становятся поводом для обсуждения. После избрания председателем правящей Либерально-демократической партии она заявила, что намерена «работать, работать и работать». Тогда эти слова вызвали споры о том, не поощряет ли подобная риторика чрезмерные переработки, несмотря на усилия японских властей по улучшению баланса между работой и личной жизнью.

В социальных сетях мнения разделились. Часть пользователей выразила поддержку премьер-министру, отметив ее самоотдачу. Другие сочли публикацию попыткой вызвать сочувствие и заявили, что руководителю правительства необходимо эффективнее распределять обязанности, а не демонстрировать чрезмерную занятость.

Некоторые комментаторы связали появление этого сообщения с недавним снижением рейтинга кабинета министров после принятия изменений в Закон об императорском доме.

Главный секретарь кабинета министров Минору Кихара отверг подобные трактовки. Он заявил, что слова премьер-министра не означают отказа от принципов баланса между работой и личной жизнью.

Глава политического отдела правящей партии Такаюки Кобаяси также отметил, что Такаичи сохраняет высокую работоспособность, но при этом призвал ее уделять больше внимания полноценному отдыху.

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