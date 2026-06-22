Японские судебные эксперты создали вирусный трек для усыпления младенцев

Занимающийся анализом звука для судебных доказательств японский институт неожиданно прославился в интернете благодаря музыке, которую создал для усыпления младенцев, передает Kazinform со ссылкой на Kyodo.

Некоммерческая организация «Лаборатория аудиокоммуникаций Тиба» разработала ее в рамках проекта помощи родителям, страдающим от постоянного детского плача. Инициатива возникла после того, как в ходе работы с судебными делами сотрудники лаборатории столкнулись со случаями жестокого обращения с детьми, спровоцированного стрессом, депрессией и нервными срывами родителей.

Трек продолжительностью около 14 минут сочетает мелодии музыкальной шкатулки и успокаивающие звуки — например, шум морских волн. За две недели после публикации запись набрала более 3,8 млн просмотров в соцсети X, а сайт лаборатории посетили около 350 000 человек.

Звуковой анализ, которым занимается лаборатория, применяется в качестве судебных доказательств по самым разным делам — от убийств и дорожно-транспортных происшествий до школьной травли и случаев жестокого обращения с детьми, связанных с родительским стрессом и послеродовой депрессией.

Руководитель лаборатории Муцутоши Мураока давно думал о том, как помочь родителям, когда с ним связалась телерадиокомпания с просьбой создать звуки для засыпания младенцев.

— Это было именно то, над чем я хотел работать, — вспоминает он.

Мураока вернулся к прежним исследованиям о сне и звуках, экспериментировал со звучанием различных музыкальных инструментов и записывал собственное дыхание во сне, изучая его воздействие. В итоге он остановился на сочетании высоких звуков музыкальной шкатулки, воспроизводимых через смартфон, и «розового шума» — звука, напоминающего шум морских волн и дыхание матери во время сна.

Фото: Kyodo

Мураока определил параметры — темп и диапазон высот, затем поручил написать музыку сотруднику лаборатории Синсукэ Сибутани. Тот справился за три дня.

— Я хочу помочь родителям и воспитателям детских садов, которым нужно хотя бы 30 минут отдыха, — говорит Мураока, оговариваясь, впрочем, что музыка подействует не на каждого младенца.

Скачать трек с сайта лаборатории можно до конца июня.