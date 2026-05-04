Премьер Японии Такаичи вновь заявила о намерении пересмотреть Конституцию

Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи в воскресенье вновь подтвердила намерение добиться пересмотра Конституции страны, отметив, что послевоенный основной закон «должен регулярно обновляться с учетом требований времени», сообщает Kazinform со ссылкой на Kyodo.

В видеообращении к участникам собрания сторонников конституционной реформы в День Конституции Такаичи заявила, что будет последовательно разъяснять обществу возможные поправки. По ее словам, правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) «продолжит вести обсуждение в парламенте, чтобы выйти на решения при поддержке других партий».

Согласно недавнему опросу Kyodo News, 73% японцев считают, что при продвижении конституционных изменений приоритет должен отдаваться широкому межпартийному консенсусу.

— Дискуссия не должна вестись ради самой дискуссии. Политики обязаны оправдать доверие граждан и вести обсуждение, нацеленное на результат, — подчеркнула Такаичи.

Известная как консервативный «ястреб», премьер-министр намерена впервые изменить Конституцию с момента ее вступления в силу после Второй мировой войны. Среди возможных направлений реформы — статья 9, закрепляющая отказ Японии от права на ведение войны и являющаяся основой послевоенного пацифизма страны.

Для принятия поправок требуется поддержка двух третей депутатов в обеих палатах парламента, а затем одобрение большинством на общенациональном референдуме. ЛДП получила две трети мест в Палате представителей на февральских выборах и вместе с союзниками приближается к аналогичному порогу в Палате советников.

В апреле на ежегодном съезде ЛДП Такаичи заявила о намерении внести предложение о поправках до следующего партийного съезда.

На воскресном собрании бывший специальный советник Кабинета министров Томохико Танигути призвал сосредоточиться на ключевых положениях.

— Статья 9 находится в центре. Важно не уходить в обсуждение второстепенных вопросов, — сказал Танигути.

В то же время по всей стране прошли митинги и демонстрации в защиту действующей Конституции, получающие поддержку в социальных сетях. На одном из таких митингов в Токио публицист Синобу Ёсиока раскритиковал инициативу властей о введении уголовной ответственности за осквернение государственного флага.