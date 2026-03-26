    14:25, 26 Март 2026 | GMT +5

    Премьер РФ заявил о поддержке реформ в Казахстане

    Председатель Правительства России Михаил Мишустин выразил признательность Главе нашего государства за традиционно теплый прием на казахской земле, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    Михаил Мишустин поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением общенационального референдума и принятием новой Конституции Республики Казахстан.

    По словам Михаила Мишустина, референдум подтвердил всенародную поддержку курса Президента Казахстана на строительство эффективного государства, развитие экономики и повышение благосостояния граждан.

    – Пользуясь случаем, позвольте передать Вам наилучшие пожелания от Президента России Владимира Владимировича Путина. Накануне я с ним подробно обсуждал повестку наших двусторонних отношений, а также подготовку к его визиту к Вам в мае. Правительство делает все для того, чтобы этот визит, как и предыдущие, был успешным. С теплотой вспоминаем Ваш визит в ноябре прошлого года в Российскую Федерацию. Все задачи, которые были поставлены нашими лидерами, на сегодняшний день правительства отрабатывают, – подчеркнул Михаил Мишустин.

    В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонней повестки.

    Ранее сообщалось, что Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина.

    Теги:
    Политика Конституционная реформа Россия
    Гульжан Тасмаганбетова
