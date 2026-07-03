Премьер Молдавии заявил об отставке

Александр Мунтяну сообщил, что не может исполнять свои обязанности в соответствии с принципами и убеждениями.

— Сегодня я завершаю свой мандат премьер-министра. Я принял предложение стать премьером с большой ответственностью и твердой убежденностью в том, что смогу способствовать переменам к лучшему. В момент, когда я понял, что больше не могу исполнять свой мандат в соответствии с принципами и убеждениями, которых придерживаюсь, я выбираю уйти, — написал Мунтяну на своей странице в Facebook.