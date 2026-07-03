Премьер Молдавии заявил об отставке
Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну заявил об отставке из-за невозможности следовать своим принципам и убеждениям, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.
Александр Мунтяну сообщил, что не может исполнять свои обязанности в соответствии с принципами и убеждениями.
— Сегодня я завершаю свой мандат премьер-министра. Я принял предложение стать премьером с большой ответственностью и твердой убежденностью в том, что смогу способствовать переменам к лучшему. В момент, когда я понял, что больше не могу исполнять свой мандат в соответствии с принципами и убеждениями, которых придерживаюсь, я выбираю уйти, — написал Мунтяну на своей странице в Facebook.
Ранее стало известно, когда Молдова официально выйдет из СНГ.