РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:40, 15 Апрель 2026 | GMT +5

    Стало известно, когда Молдова официально выйдет из СНГ

    Молдова официально выйдет из Содружества Независимых Государств 8 апреля 2027 года, уведомление в Минск уже отправлено. Об этом заявил глава МИД Михай Попшой, передает агентство Kazinform со ссылкой на БелТА

    Фото: ТАСС

    — После промульгации президентом Майей Санду решений парламента о денонсации соглашений об участии Молдовы в СНГ, 8 апреля было направлено уведомление в секретариат в Минске. Мы получили подтверждение о его получении, в апреле 2027 года республика должна официально покинуть СНГ, — сказал министр.

    На сегодняшний день Молдова уже денонсировала 71 из 283 соглашений СНГ, а около 60 находятся в процессе рассмотрения.

    В парламенте республики поясняли, что выход из СНГ связан с курсом на интеграцию в Евросоюз.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством БелТА. 

    2 апреля парламент Молдовы окончательно поддержал выход страны из СНГ, утвердив денонсацию ключевых соглашений. 

    Теги:
    Молдова СНГ Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
    Сейчас читают