Стало известно, когда Молдова официально выйдет из СНГ

— После промульгации президентом Майей Санду решений парламента о денонсации соглашений об участии Молдовы в СНГ, 8 апреля было направлено уведомление в секретариат в Минске. Мы получили подтверждение о его получении, в апреле 2027 года республика должна официально покинуть СНГ, — сказал министр.

На сегодняшний день Молдова уже денонсировала 71 из 283 соглашений СНГ, а около 60 находятся в процессе рассмотрения.

В парламенте республики поясняли, что выход из СНГ связан с курсом на интеграцию в Евросоюз.

2 апреля парламент Молдовы окончательно поддержал выход страны из СНГ, утвердив денонсацию ключевых соглашений.