Стало известно, когда Молдова официально выйдет из СНГ
Молдова официально выйдет из Содружества Независимых Государств 8 апреля 2027 года, уведомление в Минск уже отправлено. Об этом заявил глава МИД Михай Попшой, передает агентство Kazinform со ссылкой на БелТА.
— После промульгации президентом Майей Санду решений парламента о денонсации соглашений об участии Молдовы в СНГ, 8 апреля было направлено уведомление в секретариат в Минске. Мы получили подтверждение о его получении, в апреле 2027 года республика должна официально покинуть СНГ, — сказал министр.
На сегодняшний день Молдова уже денонсировала 71 из 283 соглашений СНГ, а около 60 находятся в процессе рассмотрения.
В парламенте республики поясняли, что выход из СНГ связан с курсом на интеграцию в Евросоюз.
2 апреля парламент Молдовы окончательно поддержал выход страны из СНГ, утвердив денонсацию ключевых соглашений.