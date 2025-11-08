Премьер-министр Японии заявила о новых квотах для иностранцев

Заявление прозвучало на фоне роста общественной обеспокоенности притоком мигрантов и вопросов со стороны популистской партии в парламенте.

Премьер-министр, известная своими консервативными взглядами и ставшая в прошлом месяце первой женщиной во главе правительства Японии, подчеркнула, что власти примут более строгие меры в отношении лиц, просрочивших визы, и ограничат спекулятивные иностранные инвестиции в недвижимость. Для решения этих вопросов она учредила новую министерскую должность.

Выступая на заседании парламента, Такаити отметила, что программа виз для квалифицированных работников и новая система профессионального обучения, которая начнет действовать в 2027 году, направлены на то, чтобы иностранцы могли «должным образом реализовать свои способности в секторах, испытывающих нехватку рабочей силы».

По ее словам, правительство проведет «фундаментальные исследования» для определения будущих подходов к приему иностранных рабочих, необходимость которых возрастает на фоне сокращения населения и низкой рождаемости в стране.

В последние годы в Японии растет число иностранных работников, однако вместе с этим увеличилось количество жалоб на нарушения — от просрочки виз до злоупотреблений государственными услугами.

По системе Specified Skilled Worker виза категории № 1 позволяет ее держателям находиться в Японии до пяти лет, а виза № 2 — при наличии продвинутых навыков — открывает путь к постоянному виду на жительство вместе с членами семьи. Япония планирует принять до 820 000 держателей визы № 1 в течение пяти лет с апреля 2024 года, что более чем вдвое превышает предыдущий лимит.

Новая система обучения и трудоустройства заменит программу технических стажировок, подвергавшуюся критике за использование иностранцев как дешёвой рабочей силы и за нарушения прав человека.

Напомним, Санаэ Такаити стала первой в истории Японии женщиной-премьером.