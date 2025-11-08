Премьер-министр Японии заявила о новых квотах для иностранцев
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что ее правительство намерено «надлежащим образом управлять» программами по привлечению иностранных рабочих, включая установление предельных квот, передает агентство Kazinform со ссылкой на Kyodo.
Заявление прозвучало на фоне роста общественной обеспокоенности притоком мигрантов и вопросов со стороны популистской партии в парламенте.
Премьер-министр, известная своими консервативными взглядами и ставшая в прошлом месяце первой женщиной во главе правительства Японии, подчеркнула, что власти примут более строгие меры в отношении лиц, просрочивших визы, и ограничат спекулятивные иностранные инвестиции в недвижимость. Для решения этих вопросов она учредила новую министерскую должность.
Выступая на заседании парламента, Такаити отметила, что программа виз для квалифицированных работников и новая система профессионального обучения, которая начнет действовать в 2027 году, направлены на то, чтобы иностранцы могли «должным образом реализовать свои способности в секторах, испытывающих нехватку рабочей силы».
По ее словам, правительство проведет «фундаментальные исследования» для определения будущих подходов к приему иностранных рабочих, необходимость которых возрастает на фоне сокращения населения и низкой рождаемости в стране.
В последние годы в Японии растет число иностранных работников, однако вместе с этим увеличилось количество жалоб на нарушения — от просрочки виз до злоупотреблений государственными услугами.
По системе Specified Skilled Worker виза категории № 1 позволяет ее держателям находиться в Японии до пяти лет, а виза № 2 — при наличии продвинутых навыков — открывает путь к постоянному виду на жительство вместе с членами семьи. Япония планирует принять до 820 000 держателей визы № 1 в течение пяти лет с апреля 2024 года, что более чем вдвое превышает предыдущий лимит.
Новая система обучения и трудоустройства заменит программу технических стажировок, подвергавшуюся критике за использование иностранцев как дешёвой рабочей силы и за нарушения прав человека.
Напомним, Санаэ Такаити стала первой в истории Японии женщиной-премьером.